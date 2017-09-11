МРОТ может быть приравнен к прожиточному минимуму уже в 2019 году

Владимир Путин предлагает сначала поднять МРОТ, а затем приравнять его к прожиточному минимуму. Фото: Алексей Кунилов

Минимальный размер оплаты труда может быть приравнен к прожиточному минимуму уже в 2019 году. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин, пишет «Российская газета».

Глава государства считает, что это необходимо сделать в несколько этапов — например, для начала повысить МРОТ с существующих 71-72% от прожиточного минимума до 85%.

«Предлагаю сделать это как минимум с 1 января 2018 года. И не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум», - заявил Владимир Путин на недавнем совещании с кабмином.