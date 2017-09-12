На Среднем Урале снизилась активность клещей

За всё лето клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан. Фото: Александр Исаков

Свердловские санитарные врачи сообщили о снижении активности клещей. С начала сентября кровососущие покусали всего 109 человек.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с наступлением осени клещи продолжают активничать в 17 городах области. При этом чаще всего от насекомых страдают жители Екатеринбурга, в котором зарегистрировано 76% от всех сентябрьских случаев присасывания клеща, и Каменска-Уральского, где известно о 41 пострадавшем. Отмечается, что в этом году укусов всё же больше, чем в сентябре 2016 года. Тогда в медицинские учреждения обратились всего 45 человек.

В общей сложности за весь сезон на территории Свердловской области зарегистрированы 29 тыс. 625 случаев укусов клещей в 66 муниципальных образованиях. Это на 14% выше, чем годом ранее. С предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 286 человек (диагноз подтверждён у 96 покусанных), а с боррелиозом — 751 (606). За счёт различных источников финансирования прививку от клещевого энцефалита в 2017 году поставили 546 тыс. 902 человека.