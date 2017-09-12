Общество 12 сентября 2017, 17:07

Детям Свердловской области ожирение не грозит

Детишки кушают

Количество случаев ожирения среди детей от 0 до 17 лет сейчас составляет 3,6% от общего числа детских заболеваний. Фото: Алексей Кунилов

Недавно общественный резонанс произвела новость о том, что в России наблюдается критический рост уровня детского ожирения. «ОГ» узнала у главного педиатра регионального Минздрава Любови Малямовой, грозит ли эта проблема уральским детям.

Как рассказала Любовь Малямова, поводов для беспокойства в Свердловской области пока нет: количество зарегистрированных случаев среди детей от 0 до 17 лет сейчас составляет 3,6% от общего числа детских заболеваний. В последние годы резких изменений отмечено не было. «Единственное, что могу сказать — подверженность ожирению растёт с возрастом. Так, если среди детей до 4 лет количество случаев составляет 1,7% от общего числа заболеваний, то к 17 годам оно достигает уже 3,6%. Бесспорно, в этом виновато неправильное питание, в частности — продолжающие набирать популярность фастфуды», - добавила педиатр.

При этом динамика заболеваний пищеварительного тракта в целом тоже стабильна. Так, в 2013 году количество случаев заболеваний составило 108 на 1000 человек, в 2014 — 120, в 2015 резко снизилось до 97, в 2016 вновь поднялось до 112. Как мы видим, явных положительных или отрицательных тенденций нет.  

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