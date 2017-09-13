Владимир Мединский раскритиковал сети кинотеатров за отказ показывать «Матильду»

«Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — рассказал Мединский. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Мединский устал от шумихи вокруг «Матильды». Министр культуры России немногословно описал своё отношение на реакцию к художественному фильму Алексей Учителя, отмечается на РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа художественного фильма «Матильда». Такое решение киносеть объяснила банальным желанием обезопасить своих зрителей от нападок ярых противников фильма.

«Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — рассказал Мединский. Хотя ничего конкретного министр культуры не сообщил, он пообещал, что официальный комментарий будет позже.

Также ажиотаж вокруг фильма привлекла внимание и президентского Совета по правам человека. Совет призвал сторонников и противников картины сохранять нейтралитет. «Зрители сами оценят, насколько это всё имеет право на существование»,— рассказал РИА «Новости» замглавы СПЧ Евгений Бобров.

В свою очередь, столичная мэрия, по словам заместителя мэра города Леонида Печатникова, не намеренна вмешиваться в репертуарную политику кинотеатров. В общественной палате отказ сети кинотеатров от показа фильма сочли рекламой, которая привлечёт к кинокартине ещё больше внимания.