На что стоит обратить внимание при аренде жилья: алгоритм действий

Эксперты составили алгоритм действий при осмотре квартиры для аренды. Фото: Алексей Кунилов

С началом учебного года многие студенты, особенно приезжие из других городов в Екатеринбург, активно начинают подыскивать жильё. Эксперты портала N1.RU составили алгоритм действий при осмотре квартиры для аренды.

Для начала желающим арендовать жильё на длительный срок рекомендуется изучить район, где находится дом, расположение остановок общественного транспорта и социальных объектов, состояние двора и подъезда. Эксперты также советуют осматривать квартиру днём, чтобы оценить освещение комнат.

1. Первое, на что стоит обратить внимание при знакомстве с квартирой - её общее состояние: давно ли был сделан ремонт, не повреждены ли двери и окна.

2. Затем необходимо осмотреть мебель и бытовую технику. Не ленитесь проверить все бытовые приборы на исправность.

3. Эксперты советуют изучить при владельце, как работают краны на кухне и в ванной, рабочее состояние выключателей света и ламп. Стоит уточнить у хозяина, за чей счёт будет проводиться ремонт при неисправности сантехнических или электрических приборов.

"Проверьте квартиру на наличие клопов. Избавиться от них крайне трудно, а собственник квартиры может скрыть эту информацию. Тщательно проверьте обшивку диванов и кроватей с помощью фонарика", — приводит портал N1.ru совет финансового консультанта Минфина РФ Ирины Жигиной.

Специалисты также советуют заранее обговорить с собственником возможность проживания с животными, осуществления ремонта или дополнительных отверстий в стене.

4. Если вас всё устраивает, можно переходить к юридической части. Необходимо проверить документы арендодателя: паспорт, свидетельство о собственности на недвижимость. Если квартира принадлежит нескольким гражданам, то все они должны дать согласие на сдачу жилья.

По словам адвоката по делам недвижимости и ЖКХ в Екатеринбурге Ярослава Гвоздева, юридически грамотный договор найма включает в себя: адрес, число комнат и этаж квартиры; паспортные данные собственника и съёмщика, их контактные данные; сумму ежемесячной платы; сколько раз в месяц владелец может наведываться в квартиру; срок аренды; условия, при которых договор может быть расторгнут; опись имущества.

Если владелец просит внести депозит, проверьте, чтобы это было указано в договоре. Рекомендуется также снять показания счётчиков.

5. После оформления договора собственник должен передать арендатору комплект ключей. Проверьте все замки в квартире и убедитесь, что домофон работает. Первичную арендную плату рекомендуется вносить после подписания договора, при этом попросив расписку у владельца и обсудив дальнейший график и способ платежей.

"Когда срок договора аренды истёк, следует подписать дополнительное соглашение с новой датой окончания действия документа. Тогда после фактического освобождения квартиры владелец не сможет выставить претензию о задолженности по оплате действующего договора", — советует старший оценщик компании "Реал Эксперт" Ксения Черкасова.

Стоит помнить: чем больше недостатков будет найдено в квартире при осмотре, тем вероятнее шанс уменьшить стоимость съёма.