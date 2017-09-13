В Екатеринбурге на Уралмаше наладили уличное освещение по поручению Владимира Путина

В Екатеринбурге на Уралмаше наладили уличное освещение по поручению Владимира Путина. Фото: Алексей Кунилов

Рабочие завершили строительство сети уличного освещения на Уралмаше вдоль проезда от ул. Ломоносова до Бакинских Комиссаров, 58. Протяжённость участка составила 240 метров, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Установка светильников прошла по поручению Президента России Владимира Путина, которое он дал после обращения к нему местного жителя.

Работы проходили с 1 июня по 10 сентября. Вдоль проезда от ул. Ломоносова до Бакинских Комиссаров, 58 теперь установлены 11 опор освещения и светильников.