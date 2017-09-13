Земства 13 сентября 2017, 12:34

В Екатеринбурге на Уралмаше наладили уличное освещение по поручению Владимира Путина

Освещение в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уралмаше наладили уличное освещение по поручению Владимира Путина. Фото: Алексей Кунилов

Рабочие завершили строительство сети уличного освещения на Уралмаше вдоль проезда от ул. Ломоносова до Бакинских Комиссаров, 58. Протяжённость участка составила 240 метров, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. 

Установка светильников прошла по поручению Президента России Владимира Путина, которое он дал после обращения к нему местного жителя.

Работы проходили с 1 июня по 10 сентября. Вдоль проезда от ул. Ломоносова до Бакинских Комиссаров, 58 теперь установлены 11 опор освещения и светильников. 

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Областная газета Свердловской области

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