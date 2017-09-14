Россиян приглашают на Всероссийский экономический диктант

В стране растёт популярность диктантов всероссийского уровня. Фото: Александр Зайцев

Объявлена дата ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Об этом сообщают организаторы, Вольное экономическое общество России.

Проверить свою экономическую грамотность смогут все желающие: школьники, студенты, руководители вузов, представители бизнеса, специалисты, эксперты, государственные и общественные деятели и многие другие. Диктант пройдёт во всех регионах России 12 октября с 9:00 до 11:00, участие бесплатное. В Екатеринбурге его примет площадка Уральского государственного экономического университета (улица 8 Марта, 62).

Организаторы планируют использовать результаты экзамена для определения уровня экономической грамотности населения России и её отдельных субъектов.