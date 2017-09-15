Штрафы за выброс мусора ужесточат, а сознательные граждане получат льготы на квартплату

Линейку штрафов для нерадивых граждан предлагается расширить. Фото: Александр Исаков

Министерство природных ресурсов и экологии РФ собирается ужесточить и расширить линейку штрафов за выброс мусора в неположенном месте. Соответствующий проект поправок в КоАП уже внесён в правительство, сообщает «Российская газета».

Сейчас, согласно ст. 8.2. КоАП РФ, за неправильное обращение с отходами физическое лицо может заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей. При этом степень «тяжести» этого обращения не уточняется — указанные в законе суммы справедливы и для фантика мимо урны, и для выброшенного в реку мешка с мусором.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Донской рассказал, что поправки как раз предполагают расширение нормы — теперь граждане будут отвечать за конкретный проступок. В некоторых случаях рассматривается возможность увеличения штрафа до 10 тыс рублей.

Помимо этого, Минприроды РФ хочет установить льготы для людей, сортирующих мусор, — например, снижение квартплаты для самых сознательных. «Такие люди уже помогают собирающим отходы компаниям, выделяя из мусора полезные компоненты, которые потом можно будет продать, заработав на этом и подняв в целом эффективность сбора и утилизации ТКО», - сказал Дмитрий Донской.