Со страниц «СверхНовой Эры» взлетают ракеты: «ОГ» научила бумажные СМИ оживать

В новых номерах молодёжного СМИ читателей ждут сюрпризы. Фото: из архива "СверхНовой Эры"

«ОГ» научила газеты оживать — совсем как в фильмах о «Гарри Поттере». Полюбоваться новыми технологиями можно в свежих номерах «СверхНовой Эры», молодёжного приложения к основному выпуску.

Чтобы почувствовать себя волшебником, палочка не нужна: её роль сыграет любой смартфон с установленным мобильным приложением «Aurasma». Скачав его, необходимо подписаться на канал «СверхНовой Эры» (ne_oblgazeta), запустить программу и навести камеру на объекты в газете, помеченные фиолетовым треугольником — логотипом Aurasma.

На ваших глазах фотографии оживут, и ракеты полетят в космос, яхты поплывут по воде, а веревки начнут превращаться в причудливые морские узлы. Эти и другие сюрпризы удивительного интерактивного модуля можно найти в выпуске «СверхНовой Эры» №2 от 15 сентября 2017 года.