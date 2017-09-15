Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном закрытии трамвайного движения по Макаровскому мосту

В Екатеринбурге идёт реконструкция Макаровского моста. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга предупредила о возможном закрытии с 20 сентября по 20 октября 2017 года трамвайного движения по Макаровскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Одновременно будет закрыто и трамвайное движение по улице Челюскинцев.

Необходимость переустройства трамвайных путей в администрации столицы Урала объяснили необходимостью продолжить реконструкцию Макаровского моста, расширить на нём проезжую часть.

Временную схему движения городского транспорта на этот период представители мэрии пообещали обнародовать 19 сентября.