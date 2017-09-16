На Ямайке скончался самый старый человек на Земле

Старейший житель земли скончалась на Ямайке. Долгожительница умерла в возрасте 117 лет.

О смерти жительницы Ямайки Вайолет Моссе-Браун, которая официально была признана старейшим человеком на планете, сообщил в своём Twitter премьер министр островного государства Эндрю Холнесс.

«Наш самый старый человек в мире, г-жа Вайолет Моссе-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Моссе-Браун», - говорится в сообщении премьер министра.

Как сообщает ТАСС, Моссе-Браун появилась на свет 10 марта 1900 года. При этом, её свидетельство о рождении было выдано после того, как Ямайка получила независимость в 1962 году. Известно, что пожилая женщина старалась не употреблять в пищу курицу и свинину. Практически всю свою жизнь она проработала на плантация сахарного тростника.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», предыдущий старейший человек на Земле, жительнциа Италии Эмма Морано, скончалась в этом году также в возрасте 117 лет. После её смерти, 15 апреля статус самого пожилого человека в мире перешёл к Вайолет Моссе-Браун