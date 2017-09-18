В 2018 году в России могут дважды подорожать акцизы на топливо

На бюджетных совещаниях в Правительстве РФ принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо. Ожидается, что подорожание в 2018 году произойдёт два раза по 50 копеек.

О возможном повышении акцизов сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. По информации издания, повышение будет происходить в два этапа: с 1 января и с 1 июля, каждый раз на 50 копеек.

Отмечается, что повышение акциза существенно скажется на конечной стоимости топлива на заправках: литр бензина может подорожать на 1,5% (около 60 копеек). При этом существуют ещё и рыночные риски, из-за которых цена бензина может вырасти на 2,8 рубля уже до конца 2017 года. Источник издания утверждает, что в 2018 году средняя цена топлива может превысить 40 рублей.

При подобном развитии событий, повышение акцизов превысит предусмотренную Налоговым кодексом индексацию на инфляцию в 4 %, которая предусматривает подорожание литра бензина на 30 копеек, а дизельного топлива на 23 копейки. Дополнительные доходы бюджета оцениваются в 55-60 млрд рублей.

По данным издания, инициатива повысить цены на акцизы принадлежит Министерству транспорта РФ. Дополнительные средства пойдут на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Несмотря на то, что данные о повышении пока считаются предварительными, скорее всего, решение не изменится.