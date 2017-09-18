В 62-х городах Среднего Урала начался отопительный сезон

В 14 городах отопление включено на 100%. Фото: Алексей Кунилов

В 62-х муниципалитетах Свердловской области начался отопительный сезон. Теплом уже обеспечены 12,5 % жилфонда и более 32 % объектов социальной сферы.

Как сообщает областной департамент информполитики, в 14 городах области отопление подключено на 100%. В полном объёме тепло получают жители Верхней Туры, Тугулыма, Верхней Салды, Малышевского, Пышминского городских округов, Усть-Ницинского, Унже-Павинского, Слободо-Туринского, Сладковского, Краснополянского и Восточного сельских поселениий, а также Пелыма и Краснотурьинска.

Свыше 80 % жилых домов подключено в Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении, Слободо-Туринском и Новоуральском городских округах, Нижней Салде, ЗАТО Свободный, Ачите, Красноуфимском районе, рабочем посёлке Атиг, Карпинске, в Сосьвинском городском округе, Верхнем Дуброво и Рефти.

На 50% отопление включено в Талице, Баженовском сельском поселении, Артинском и Серовском городских округах, а также в Красноуфимске и Нижней Туре.

Всего, по данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, в Свердловской области уже отапливается почти 10,5 млн кв. метров жилья и 1852 учреждения соцкультбыта. В том числе тепло получают 358 школ (34 %), 533 детских сада (32 %), 321 учреждение здравоохранения (почти 30 %), 381 учреждение культуры (32,2 %), 63 интерната (37,5 %) и 142 прочих учреждения социального назначения.