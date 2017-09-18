Спорт 18 сентября 2017, 11:47

Екатеринбургские дзюдоисты завоевали две медали чемпионата России

В Нальчике проходит чемпионат России по дзюдо, участие в котором принимают более 500 спортсменов из 61 региона России. На счету представителей Свердловской области уже две медали.

В весе до 60 кг серебро завоевал Сахават Гаджиев. 23-летний уралец, который на предыдущих чемпионатах России завоёвывал золото (2015) и серебро (2016), встретился с Гамзатом Заирбековым из Дагестана. Дзюдоист из Северного Кавказа оказался сильнее нашего спортсмена.

Ещё одна наша землячка Наталья Голомидова стала бронзовым призёром чемпионата. В своей весовой категории 57 кг она без поражений дошла до полуфинала, где в упорнейшей борьбе уступила Анастасии Конкиной (Самарская область — Санкт-Петербург), но смогла собраться и в утешительном финале за бронзу оказалась сильнее Марии Костенко из Самарской области.

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Областная газета Свердловской области

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