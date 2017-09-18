Группа роботов-музыкантов выпустила альбом из 12 треков и записала свой видеоклип

На обучение роботов искусству музыки ушло больше двух лет. Фото: из личного архива Nigel Stanford

Новозеландский музыкант-инженер Nigel Stanford научил роботов играть на барабанах, бас-гитарах и диджейских «вертушках». Результатом сотрудничества стал полноценный альбом в стиле Ambient и музыкальный клип, буквально за несколько дней разлетевшийся по всему Интернету.

Проект, получивший название «AUTOMATICA», объединил в себе звучание музыкальных инструментов и современные инженерные технологии — роботы безупречно управляются с клавишами, струнами, барабанными палочками и даже диджейскими установками.

На запись клипа ушло всего три недели, хотя над воплощением идеи музыкант работал около двух лет. По его словам, самым сложным было научить своих подопечных «чувствовать» барабаны и бас-гитару, где сила прикосновения играет решающую роль. В итоге кропотливой работы погрешность движений роботов составила всего 0,3 mm.

Nigel Stanford — композитор и музыкант, творящий в стилях Ambient и New Age. Напомним, это не первый его творческий коктейль из музыки и науки: ранее Nigel снял эффектный клип, демонстрирующий влияние звуковых волн на песок, жидкость, огонь и электричество.