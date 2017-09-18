Культура 18 сентября 2017, 13:33

Сегодня в Москве скончался оперный певец Зураб Соткилава

Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер в возрасте 80 лет от болезни. Как сообщает ТАСС, время прощания и похорон ещё не назначено.

Советский грузинский и российский оперный певец начал свой путь в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, после чего отправился в миланский Ла Скала.

Позже, в 1973 году, певец дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе «Кармен». После этого выступления Зураб Соткилава был принят в труппу театра, где вскоре стал ведущим солистом.

Стоит сказать, что певец был избран почётным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди». Также за время своей деятельности Зураб Соткилава удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, а также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. 

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