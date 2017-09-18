Экономика 18 сентября 2017, 14:02

S&P подтвердило суверенные рейтинги России на уровне "ВВ+/В" и "ВВВ-/А-3", прогноз "позитивный"

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВ+/В" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз по рейтингам остается "позитивным", об этом сообщило рейтинговое агентство.

В то же время эксперты S&P пересмотрели оценку риска перевода и конвертации валюты с "ВВ+" на "ВВВ-", что отражает, помимо прочего, достаточно положительную историю неограниченного доступа российских заёмщиков к обмену валюты в течение предыдущих экономических кризисов и снижает санкционный пресс финансового рынка страны.

Прогноз "позитивный" указывает на то, что S&P может повысить суверенные рейтинги России, если тенденция восстановления экономики будет продолжена, и рост ВВП на душу населения достигнет уровня, сопоставимого с уровнем стран аналогичного уровня экономического развития.

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Областная газета Свердловской области

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