Утверждён календарь праздников на 2018 год

В Новый год 2018 россияне будут отдыхать 10 дней. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ утвердило календарь праздников на 2018 год. Министерство труда РФ подготовило соответствующий проект постановления.

Как сообщает "Российская газета", в 2018 году новогодние каникулы продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать в Новый год с 30 декабря по 8 января включительно. При этом, поскольку 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, выходные праздничные дни будут перенесены на пятницу, 9 марта и среду, 2 мая.

Также переносятся дни отдыха, выпадающие на субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Вместо них в 2018 году будем отдыхать в понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

В целом жители России получат все традиционные каникулы, приуроченные к общенациональным праздникам. В День защитника Отечества будем отдыхать с 23 по 25 февраля. Международный женский день также предлагается отмечать три дня: с 8 по 11 марта. Праздник весны и труда продлится с 29 апреля по 2 мая. На День победы отводится всего один выходной, непосредственно 9 мая. С 10 по 12 июня вся страна будет отдыхать в честь Дня России. С 3 по 5 ноября объявлены нерабочими в честь Дня народного единства.