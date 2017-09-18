Культура 18 сентября 2017, 18:22

В День атомщика в Екатеринбурге пройдёт чемпионат по кручению спиннеров и «радиационный» велопробег

бампербол

Бампербол - развлечение для особо креативных спортсменов. Фото: Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга

24 сентября, в День работника атомной промышленности, информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга и топливная компания «ТВЭЛ» проведут городской праздник «Центрифуга. Она вертится». Гостям расскажут о принципе работы газовой центрифуги с помощью необычных конкурсов и мастер-классов.

Так, одними из самых ярких событий дня станут чемпионат по кручению спиннеров и бампербол — футбол в шарах. Особая «крутящаяся» программа подготовлена для велосипедистов: они смогут насладиться зрелищным BMX-шоу и поучаствовать в «Атомном велопробеге», замерив радиационный фон в разных районах города.

Также зрителей и участников праздника ждут научные опыты, спортивные мастер-классы по катанию на гироскутерах, конкурсы со сладкими призами и прочие активности.

Старт мероприятий — в 12:00 у Гринвича (велопробега — в 11:00). Участие бесплатное.  

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