С 1 января 2018 года пенсии в России увеличат на 3,7%. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2018 года страховые пенсии в России увеличат на 3,7%. Это решение озвучил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам заседания Правительства РФ. При этом пенсии проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц.

"Последний прогноз поменялся – 3,2% будет инфляция в этом году. В связи с этим принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше, с тем чтобы обеспечить более значимый прирост и рост реальных пенсий в следующем году. Такой законопроект будет внесён в Государственную думу вместе с проектом закона о бюджете и о бюджете Пенсионного фонда", - сказал Максим Топилин, уточнив, что законопроект получил одобрение Правительства РФ.

При этом другие социальные выплаты, по словам министра труда и соцзащиты, проиндексируют с 1 февраля и на фактическую инфляцию. Индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена.