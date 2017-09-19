Экономика 19 сентября 2017, 09:00

С 1 января 2018 года пенсии в России увеличат на 3,7%

Страховая пенсия

С 1 января 2018 года пенсии в России увеличат на 3,7%. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2018 года страховые пенсии в России увеличат на 3,7%. Это решение озвучил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам заседания Правительства РФ. При этом пенсии проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц. 

"Последний прогноз поменялся – 3,2% будет инфляция в этом году. В связи с этим принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше, с тем чтобы обеспечить более значимый прирост и рост реальных пенсий в следующем году. Такой законопроект будет внесён в Государственную думу вместе с проектом закона о бюджете и о бюджете Пенсионного фонда", - сказал Максим Топилин, уточнив, что законопроект получил одобрение Правительства РФ.

При этом другие социальные выплаты, по словам министра труда и соцзащиты, проиндексируют с 1 февраля и на фактическую инфляцию. Индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена.

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