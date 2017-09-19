Спорт 19 сентября 2017, 17:15

Экипаж Сергея Ременника не добрался до финиша в Италии

Машина Сергея Ременника и Марка Розина после этапа в Италии. Фото: Сергей Ременник

Машина Сергея Ременника и Марка Розина после этапа в Италии. Фото: Сергей Ременник

В Италии завершился седьмой этап чемпионата Европы по классическому ралли. Выступающий в зачёте ERC-2 екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина не смог добраться до финиша.

Mitsubishi Lancer Evo X, на котором екатеринбуржцы принимают участие в чемпионате Европы, получил слишком серьёзные повреждения, чтобы можно было продолжить гонку. Гонщики не справились с поворотом и врезались в забор.

- Очень жаль, что не смогли проехать все спецучастки – они мне более понятны, чем в Чехии и Польше, - отметил после финиша Сергей Ременник. - Когда едешь на пределе сцепления колёс с асфальтом, и машина начинает чуть соскальзывать, то на широких дорогах можно экспериментировать с заносами и скольжениями. Возможно, я переоценил собственные возможности. Решил, что уже всё знаю и понимаю, а ведь это всего лишь четвертая гонка на асфальте. На самом деле, в прошлом году во всех подобных ситуациях нам на 100 процентов везло. А в этом году, в нашем первом сезоне в ERC – каждая, даже самая минимальная ошибка сразу даёт фатальный результат. Возможно, сказывается переход на более высокий уровень. А может, просто мы уже израсходовали весь наш запас везения.

Впереди у екатеринбуржцев остался ещё один этап чемпионата Европы. Он пройдёт в Латвии с 6 по 8 октября.

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Областная газета Свердловской области

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