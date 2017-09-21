Список поликлиник Екатеринбурга, в которых можно пройти бесплатное обследование на онкологию

Десять поликлиник Екатеринбурга будут ждать всех желающих с 9:00 до 15:00. Фото: Городской центр медицинской профилактики

Бесплатно обследоваться на онкологию можно будет в рамках «Субботника против рака», который пройдет 23 сентября. Десять поликлиник Екатеринбурга будут ждать всех желающих с 9:00 до 15:00.

Онкосубботник традиционно проходит каждую четвёртую субботу месяца. Его цель — помочь диагностировать заболевание на максимально ранней стадии развития. Чтобы записаться на обследование, необходимо прийти в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом ОМС. Также можно заранее записаться по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76.

Осмотр включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматолога, которые далее могут направить на флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза.

Для жителей Октябрьского района «Субботник против рака» пройдёт в ЦГКБ №1 (Ленина, 52), Верх-Исетского — ЦГБ №2 (Московская, 2) и МО «Новая больница» (Заводская, 29), Железнодорожного — ЦГБ №3 (Бебеля, 160), Ленинского — ЦГКБ №6 (переулок Сапёров, 3), Кировского — ЦГБ №7 (Сыромолотова, 19), Чкаловского — ЦГБ №20 (переулок Короткий, 2) и ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16 и Академика Шварца, 14Г), Орджоникидзевского — ЦГКБ №23 (Старых Большевиков, 9) и ЕКДЦ (переулок Суворовский, 5).