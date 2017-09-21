Общество 21 сентября 2017, 14:26

Команда екатеринбургского Водоканала вышла в финал всероссийского конкурса слесарей

Победители конкурса слесарей

Победители станут участниками федерального финала. Фото: пресс-служба Водоканала Екатеринбурга

Команда Водоканала Екатеринбурга победила в региональном этапе соревнований профессионального мастерства среди слесарей. Победители станут участниками федерального финала.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в Екатеринбурге завершился второй региональный этап второго сезона первого российского чемпионата профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий предприятий коммунальной сферы.

В соревнованиях принимали участие 17 команд слесарей от водоканалов Свердловской области. Победители соревнований потратили на выполнение двух заданий 10 минут 58 секунд. Результат второй команды – 12 минут 3 секунды.

«Подготовка к соревнованиям проходила по выходным, на территории предприятия «Горводопровод». Были установлены учебные тренажёры для врезки в трубу диаметром 150 мм, и для врезки в трубу диаметром 100 мм. Работы велись на подключённых тренажерах, и после тренировочных врезок проводились гидравлические испытания – так мы контролировали время и качество врезок», - рассказал начальник цеха сетей водопровода Сергей Коробицын.

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Областная газета Свердловской области

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