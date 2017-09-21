Спорт 21 сентября 2017, 17:18

Антон Шипулин занял 18-е место в индивидуальной гонке

В Чайковском (Пермский край) проходит чемпионат России по летнему биатлону. В мужской индивидуальной гонке свердловскому спортсмену Антону Шипулину не удалось побороться за призовые места.

Победителем гонки стал местный спортсмен Сергей Клячин, допустивший на четырёх огневых рубежах лишь один промах. Вторым финишировал Алексей Волков, тройку призёров замкнул Матвей Елисеев. Антон Шипулин допустил четыре ошибки на стрельбище и оказался за пределами десятки, показав 18-й результат.

Напомним, что чемпионат России по летнему биатлону продлится до 24 сентября и завершится мужской эстафетой. Также спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки и гонки преследования.

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Областная газета Свердловской области

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