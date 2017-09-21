МУГИСО сохранит "Исеть" как гостиничный комплекс. Фото: Павел Ворожцов

МУГИСО сохранит "Исеть" как гостиничный комплекс. Об этом "ОГ" рассказал заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Сергей Сосновских.

- В первую очередь мы планировали использовать здание гостиницы "Исеть" при приёме гостей на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, но сейчас мы не успеваем его подготовить и будем ориентироваться на другие мероприятия, которые проходят в Екатеринбурге – выставка "ИННОПРОМ", Дельфийские игры, Царские дни и другие, - сказал заместитель министра. - Потребность в помещениях есть и есть желание привести объект в порядок. Мы планируем по программе туристического направления выделить средства на ремонт гостиницы. Точную стоимость работ пока нельзя назвать. Мы собираемся закрепить "Исеть" за Центром развития туризма на праве оперативного управления. У нас есть задача сохранить здание в историческом значении как гостиничный комплекс. Оказание сопутствующих услуг там возможно.

Сейчас в здании есть арендаторы, общая площадь строения 5 696 кв. метров. По словам Сергея Сосновских, передача "Исети" на баланс региона займёт около полугода.