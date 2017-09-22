Заморозки и мокрый снег ожидаются в выходные на Среднем Урале

В ближайшие дни сухая погода будет чередоваться с кратковременными осадками (небольшой дождь с мокрым снегом) при низкой температуре. Фото: Владимир Мартьянов

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Заморозки и мокрый снег ожидаются в выходные на Среднем Урале. В ближайшие дни сухая погода будет чередоваться с кратковременными осадками (небольшой дождь с мокрым снегом) при низкой температуре, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Подошёл климатический срок для отопительного сезона на Среднем Урале, средняя суточная температура - ниже 8°. На севере региона этот критерий пройден неделю назад, юг области осенний холод охватит в ближайшие дни. Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснётся Уральского региона, с арктического побережья придут порции холодного влажного воздуха. В ближайшие 5-7 суток ночью ожидается -3...+2°, на следующей неделе до -5°, днём от 4 до 12° тепла, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 22 сентября, днём столбик термометра поднимется до +6...+11°. В ночь на субботу ожидаются заморозки до -3...+2°.

В субботу днём потеплеет до +7...+12°, ночью столбик термометра опустится до 0...+5°. В воскресенье днём воздух прогреется лишь до +4...+9. В выходные будет дуть северный, северо-западный, северо-восточный ветер 3-8 м/с.