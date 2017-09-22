Центробанк РФ получит 75% акций Бинбанка

После санации Бинбанка Центробанк РФ получит 75% его обыкновенной акций. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас регулятор взял на себя обязанности временной администрации Бинбанка — она размещает ценные бумаги, номинальная стоимость которых должна быть равной новому размеру уставного капитала. Эта дополнительная эмиссия приобретается Банком России, в результате чего он и становится акционером, владеющим минимум 75% обыкновенных акций.

Как только временная администрация окончит свою работу, права действующих акционеров будут восстановлены — однако их доля обыкновенных акций не сможет превышать 25%. При этом Центробанк РФ отмечает, что если капитал банка окажется отрицательным, то акционеры утратят все свои права собственности на банк.