Политика 22 сентября 2017, 11:56

Сергей Лавров: «НАТО стремится воссоздать климат «холодной войны»

Генеральная Ассамблея ООН 21 сентября в Нью-Йорке.

Сергей Лавров уверен, что НАТО избрали путь «кто не с нами, тот против нас». Фото: пресс-служба МИД РФ

НАТО стремится воссоздать климат «холодной войны». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Россия честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия «холодной войны» и теперь в международных отношениях придерживается принципов суверинитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, равенства народа и взаимоуважения.

В то время как НАТО на практике отказывается поддерживать торжественно провозглашённый в 1990-е года принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ, избрав путь «кто не с нами, тот против нас». В частности, речь идёт о расширении НАТО на восток, провокации нестабильности на постсоветском пространстве и поощрение антироссийских настроений.  

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Областная газета Свердловской области

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