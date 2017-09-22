Сергей Лавров: «НАТО стремится воссоздать климат «холодной войны»

Сергей Лавров уверен, что НАТО избрали путь «кто не с нами, тот против нас». Фото: пресс-служба МИД РФ

НАТО стремится воссоздать климат «холодной войны». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Россия честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия «холодной войны» и теперь в международных отношениях придерживается принципов суверинитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, равенства народа и взаимоуважения.

В то время как НАТО на практике отказывается поддерживать торжественно провозглашённый в 1990-е года принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ, избрав путь «кто не с нами, тот против нас». В частности, речь идёт о расширении НАТО на восток, провокации нестабильности на постсоветском пространстве и поощрение антироссийских настроений.