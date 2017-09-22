Общество 22 сентября 2017, 16:33

Автомобилистам увеличат штрафы за непропуск пешеходов

пешеходный переход в Екатеринбурге

Штраф за непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников движения согласно требованиям Правил дорожного движения будет наказываться штрафом в размере 2500 рублей. Фото: Александр Исаков

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за непропуск пешеходов автомобилистами. Согласно ему, за нарушение водители будут платить до 2500 рублей.

Как сообщает РИА Новости, рассматривается внесение поправок в КоАП РФ. Нарушителями будут признаны те автомобилисты, которые не уступили дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующихся преимуществом в движении.

Пока что действующая редакция устанавливает штраф в размере 1500 рублей.  

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Областная газета Свердловской области

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