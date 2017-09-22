В Свердловской области разработан «Царский маршрут», он включает 11 точек

Екатеринбурский царский маршрут включает в себя 11 храмов и монастырей. Фото: Павел Ворожцов

Средний Урал станет частью «Императорского маршрута» – федерального туристического проекта, который объединит российские регионы, где бывали представители семьи Николая II.

– Проект "Императорский маршрут" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Русской православной церкви. Маршрут будет проходить через ряд городов, связанных с династией Романовых, но ключевыми точками станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тобольск, – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

По её словам, турист может выбрать любой участок этого маршрута. Запустить туры планируют к 2018 году — столетию гибели императорской семьи. Уральская часть будет называться «Царским маршрутом».

– В течение последних 25 лет мы видим большой интерес со стороны соотечественников и зарубежных гостей к императору Николаю II и царской семье. Достаточно сказать, что в монастырь на Ганину Яму ежегодно приезжают 300 – 350 тысяч человек. Важно, чтобы люди могли получать достоверную информацию и имели возможность познакомиться с местами, связанными с семьёй Романовых, которые не столь известны, как Ганина Яма и Храм-на-Крови, – рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

По его словам, в Царский маршрут включены Часовня во имя Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, Ново-Тихвинский женский монастырь, Церковь памяти Святого страстотерпца Цесаревича Алексия в селе Кашино, Храм Святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Кузино и другие храмы и монастыри Екатеринбурга, Верхотурья, Алапаевска – всего 11 точек.

Ожидается, что в дальнейшем маршрут будет развиваться и на нём будут появляться новые объекты.