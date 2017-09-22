Более 200 свердловчан получат награды ко Дню машиностроителя

Лучшие работники получат награды. Фото: Александр Зайцев

Мероприятия, посвящённые Дню машиностроителя, стартовали в начале сентября и продолжатся до середины октября. По данным областного департамента информполитики, лучшие работники получат награды.

На торжественных мероприятиях в честь профессионального праздника будет вручено более 200 федеральных, областных и муниципальных наград.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём поздравлении отметил, что в последнее время на предприятия машиностроения и оборонного комплекса приходится более 28% отгрузки в обрабатывающей промышленности региона, тем самым обеспечивая занятость свыше 120 тысяч человек.

Также отмечается, что машиностроительный комплекс Свердловской области обеспечивает стабильное развитие многих перспективных направлений, таких как судостроение, авиастроение, сельскохозяйственное машиностроение и других.