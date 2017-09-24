В связи с похолоданием спасатели проверяют источники тепла в домах свердловчан

В связи с похолоданием спасатели проверяют источники тепла в домах свердловчан. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о похолодании в ночные часы до 0...-4. В связи с этим спасатели ведут предупредительную работу и рассказывают свердловчанам о правилах безопасности при использовании отопительных печей, электрообогревателей и газовых плит, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Кировграде рейд по профилактике пожаров в жилом секторе провели сотрудники 13-го отряда федеральной противопожарной службы с представителями местного казачества.

– Несмотря на прохладную погоду, сжигание сухой травы и мусора во дворе представляет опасность. Средставами пожаротушения могут стать: бочка с водой, ведро и лопата, – напомнила жильцам инженер 13-го отряда федеральной противопожарной службы Татьяна Киркор.

В Екатеринбурге сотрудники отдела надзорной деятельности и представители полиции обошли семьи группы социального риска, проживающие с несовершеннолетними. Выяснилось, что печи в большинстве домов исправны и готовы к зиме, при этом у некоторых домовладельцев отсутствовали предтопочные листы. Также огнеборцы обратили внимание жильцов на то, что соединённые скрутками провода с нарушенной изоляцией могут стать причиной короткого замыкания.