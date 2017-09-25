На предварительных выборах в Германии лидирует партия Ангелы Меркель

В Германии прошли парламентские выборы. По данным РИА «Новости», уверенно лидирует партия Ангелы Меркель.

Сообщается, что при подсчёте, ни одна из партий не набрала достаточное количество голосов. Отмечается, что в ходе выборов бундестага 19 созыва участие принимали 42 партии (34 объединения и 8 кандидатов по избирательным округам).

В итоге, по предварительным данным, в парламент прошли 6 партий. Лидирует с 32,5% голосов партийный блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, следом с 20% голосов расположилась социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Мартином Шульцем, далее с 13,5% «Альтернатива для Германии», свободная демократическая партия (СвДП) 10,5%, «Зелёные» 9,5% и «Левые» 9%.