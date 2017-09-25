В Екатеринбурге отопление получили около трёх тысяч домов

Отопление получили 2 960 многоквартирных домов и половина социальных объектов. Фото: Алексей Кунилов

В уральской столице заканчивается второй этап подключения отопления. В мэрии отчитались о ходе включения тепла в домах потребителей.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга на 12:00 25 сентября, отопление получили 2 960 многоквартирных домов и половина социальных объектов. Теплом обеспечены 197 школ (67%), 253 детских сада (59%) и 79 больниц (44%).

На оперативном совещании глава администрации Александр Якоб поручил руководителям районов лично контролировать включение управляющими компаниями отопления в домах.

«Если есть необходимые параметры, то нужно незамедлительно подавать теплоноситель в дома. Запуск теплоснабжения - многоуровневый процесс, и если обеспечены технические параметры, то необходимо их использовать. В противном случае это усложняет всю работу в целом», - заявил Александр Якоб.

Третий этап подключения к теплу стартует уже завтра, 26 сентября. Тепло получат социальные объекты и потребители, живущие в квадрате улиц Татищева - Халтурина - Готвальда-Стрелочников - Луначарского - проспект Ленина, Амундсена -Московская - Объездная, а также на Эльмаше, в районе цирка, СДЮШОР «Юность» и близлежащих районах.