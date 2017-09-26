Из-за закрытия чартеров "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов

Из-за закрытия чартеров "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов. Фото: Алексей Кунилов

Из-за закрытия чартеров "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее пассажиры "ВИМ-Авиа" столкнулись с длительными задержками самолётов, на что компания ответила, что у неё сложилась тяжёлая экономическая ситуация: закончились оборотные средства, финансирование заморожено, обслуживание в аэропортах остановлено. Росавиация уточнила, что "ВИМ-Авиа" прекратит осуществлять чартерные рейсы, пишет "РИА Новости".

"Из-за закрытия чартеров "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов, включая тех, кто ждёт самолёты для возвращения домой. По мнению экспертов, спасти ситуацию может какая-либо финансовая организация, которая предоставит помощь компании в виде гарантий. При этом долги только долги "ВИМ-Авиа" только аэропортам превышают 1 млрд руб." - говорится в сообщении АТОР.

Напомним, в мае-июне компания уже задерживала рейсы и сокращала чартерную программу. Тогда пострадали более 30 тыс. туристов.