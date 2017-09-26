Политика 26 сентября 2017, 11:50

Евгений Куйвашев подписал первый указ о назначении членов правительства Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении четырёх членов областного правительства. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт формированию нового состава правительства региона. Он подписал указ № 495 о первых четырёх назначениях в региональный кабинет министров.

Как сообщает областной департамент информполитики, первыми вице-губернаторами Свердловской области стали Алексей Орлов и Владимир Тунгусов.

Одновременно назначены и два ключевых министра. Галина Кулаченко стала вице-губернатором — министром финансов Свердловской области, а Андрей Злоказов — министром социальной политики Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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