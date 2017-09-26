Евгений Куйвашев подписал первый указ о назначении членов правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении четырёх членов областного правительства. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт формированию нового состава правительства региона. Он подписал указ № 495 о первых четырёх назначениях в региональный кабинет министров.

Как сообщает областной департамент информполитики, первыми вице-губернаторами Свердловской области стали Алексей Орлов и Владимир Тунгусов.

Одновременно назначены и два ключевых министра. Галина Кулаченко стала вице-губернатором — министром финансов Свердловской области, а Андрей Злоказов — министром социальной политики Свердловской области.