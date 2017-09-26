Американские АЭС могут прекратить свое существование. Об этом предупреждает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

По мнению аналитиков компании, все существующие атомные электростанции будут выведены из эксплуатации к 2055 году. По словам представителей S&P, половина из 99 ядерных реакторов американских АЭС может быть выведена из эксплуатации в течение ближайших 17 лет. Отчёт был подготовлен после того, как энергетическая компания Scana Corp. отказалась строить две новых атомных электростанции в Южной Каролине.

Решение прекратить строительство связано с банкротством подрядчика Westinghouse Electric Co., выросшими до $20 млрд расходами и большим объёмом рынка сланцевого газа, производящего дешёвую электроэнергию.