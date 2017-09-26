Земства 26 сентября 2017, 15:45

В Екатеринбурге демонтируют «поющие» фонтаны за 1,1 млн рублей

«Поющие» фонтаны в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге демонтируют «поющие» фонтаны к зиме. Фото: Алексей Кунилов

На плотинке в Екатеринбурге в осенний период демонтируют фонтанный комплекс. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена работ составила 1,1 млн рублей.

Сегодня стартовал аукцион по выбору подрядчика, который займётся демонтажом фонтана до зимы. Заказчиком данных работ выступило муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», которое готово заплатить исполнителю чуть больше миллиона рублей.

По данным документа, заявки принимаются до 4 октября, сам аукцион (в электронной форме) пройдёт 9 октября.

В технической части документа указано 26 подпунктов — наименований работ, которые разделены на «Работы, производимые на суше» и на «Работы, производимые на воде». Исходя из этого, подрядчик должен отсоединить питающие кабели насосов, произвести разжгутовку кабелей и выполнить демонтаж пневмосистемы на воде. Также исполнитель должен произвести предварительную очистку от грязи и демонтаж оборудования, позаботиться о транспортировке и складировании понтона с оборудованием на зимний период на суше.

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Областная газета Свердловской области

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