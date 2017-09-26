Прокуратура направила в суд дело директора ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий»

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из собственников ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", скандально известного невыплатами зарплаты рабочим.

Дело приобрело известность после того, как во время "Прямой линии" рабочие пожаловались Президенту РФ Владимиру Путину на задержку зарплаты. Со слов рабочих, бывший директор обещал им выплатить зарплату только после того, как к нему обратится лично Владимир Путин. Глава государства потребовал разобраться с этим вопиющим случаем.

В настоящее время директору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере"), чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух и свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации"), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере").

По версии следствия, в период с апреля 2013 по июль 2015 года, являясь директором ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» и собственником 50% акций указанного завода, обвиняемый разработал план совершения преступления с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму. Через подконтрольные ему фирмы, путём заключения фиктивных договоров поставки и составления подложных документов с предприятия вывели денежные средства на общую сумму 22,9 млн рублей. Фактически никаких поставок продукции осуществлено не было.

Первоначально в отношении обвиняемого было возбуждено одно уголовное дело - о невыплате зарплаты. Впоследствии следователи нашли в деятельности руководителя предприятия ещё ряд противоправных деяний - сокрытие от уплаты налогов и мошенничество. По сообщению Генеральной прокуратуры, с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый из личной заинтересованности не платил заработную плату свыше нескольких месяцев работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», имея реальную возможность для погашения задолженности.

Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.