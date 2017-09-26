Екатеринбургский и Верийский митрополиты совершат совместную службу в «Большом Златоусте»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и митрополит Верийский Пантелеимон совершат Божественную литургию в храме-колокольне «Большой Златоуст» в праздник Воздвижения Честного Креста Господня. Богослужение пройдёт 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в богослужении также примут участие представители греческой делегации Элладской Православной Церкви. Они вместе с владыкой Пантелеимоном сопровождают принесение на Урал чудотворных мощей великомученика Димитрия Солунского.

Отметим, что 26 сентября, в день памяти освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. После богослужения из алтаря храма была вынесена частица Гроба Господня для поклонения верующим.