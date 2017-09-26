Роструд поможет молодёжи найти работу в соцсетях

Роструд рассказал, как планируется помогать молодёжи в трудоустройстве. Фото: Александр Зайцев

В Общественной палате РФ состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости. Его участники отметили, что важным направлением в работе остаётся трудоустройство молодых людей.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, Роструд рассказал как планируется помогать молодёжи в трудоустройстве.

«Нами прорабатываются вопросы создания на портале «Работа в России» специальных сервисов, призванных помочь молодым людям не только трудоустроиться, но и получить опыт работы, например, в форме стажировки», — сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

В свою очередь, замглавы Роструда Денис Васильев отметил, что ведомство собирается запустить социальную сеть деловых контактов на базе портала «Работа в России».

«Мы хотим, чтобы студенты и школьники могли в привычной форме узнать информацию о том, на кого лучше учиться, куда лучше поступать, какие профессии перспективнее, какие более востребованы!» — рассказал Денис Васильев.