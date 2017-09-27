Россия может снять запрет на использование рубля за границей

В планах министерства финансов РФ снять ограничения на использование рубля в международных операциях. Экспортёры уже давно используют рубль при расчётах внутри Таможенного союза ЕАЭС, особенно при расчётах с Белоруссией.

По информации агенства Reuters, соответствующий документ проходит межведомственное согласование и будет внесён в Госдуму РФ до конца этого года.

"Если экспортёр поставил российский товар за границу за рубли, он испытывает массу неудобств из-за существующих ограничений. Снятие запрета на использование рубля за границей позволит уменьшить издержки экспортёров при расчётах в рублях", - рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции Sberbank CIB и компании JLL, прошедшей вчера, 26 сентября.

Директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин прокомментировал "ОГ" эту ситуацию.

"Для реальной конвертации необходимо, чтобы участникам расчётов было удобно проводить платежи, а для этого нужны элементы накопления. Нужен механизм защиты от валютных рисков. В настоящее время весь набор инструментов есть только в одной валюте - долларах, но тенденция заслуживает поощрения. ЦБ надо создавать инструменты для юридических лиц, на которых можно заработать в ожидании платежа. У нас таких инструментов в настоящее время нет, именно поэтому компании пока не переходят на рубль", - рассказал "ОГ" Максим Марамыгин.