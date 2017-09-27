Составлена карта ДТП с участием пешеходов в Екатеринбурге

В маленьком селе Горный Щит за два года произошло шесть ДТП с участием пешеходов. Фото: скрин карты

Активисты отделения фонда "Гражданский патруль" в Свердловской области составили карту ДТП с участием пешеходов, произошедших за последние два года в Екатеринбурге, в том числе в тёмное время суток. Для этого использовались данные официального сайта ГИБДД.

- Сейчас мы работаем над выявлением проблемных мест и причин частых наездов автомобилей на пешеходов. Например, в маленьком селе Горный Щит за два года произошло шесть ДТП с участием пешеходов. Мы полагаем, что причинами могут быть в том числе отсутствие тротуаров вдоль дорог и освещения улиц. Следующие наши шаги будут заключаться в отправке запросов в администрацию города на устранение недостатков на проблемных участках, - рассказал "ОГ" руководитель регионального отделения Роман Тихонов.

Фото: скрин карты

Любой екатеринбуржец может посмотреть на карту ДТП возле своего дома, работы или места учёбы и написать о выявленных проблемах активистам "Гражданского патруля". По словам Романа Тихонова, сотрудники отделения будут также выезжать на участки и выявлять причины участившихся ДТП. С помощью карты будет составляться ряд предложений по повышению безопасности городских улиц.