Департамент образования Екатеринбурга опроверг перенос выпускных из-за ЧМ-2018

Выпускные в 9-х и 11-х классах в 2018 году пройдут в срок с 28 июня по 2 июля. Фото: Александр Исаков

В департаменте образования Екатеринбурга опровергли появившиеся слухи о переносе в 2018 году выпускных из-за проведения ЧМ-2018. Чиновники уверяют, что все школьные мероприятия пройдут по графику.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, в 2018 году выпускные вечера 9-х и 11-х классов пройдут в конце июня - начале июля. По словам начальника департамента образования мэрии Екатерины Сибирцевой, сроки проведения выпускных вечеров на будущий год традиционно определяются осенью: в сентябре или октябре. Даты обусловлены особенностями проведения экзаменационной кампании и никак не связаны с проведением матчей чемпионата мира по футболу.

В департаменте всегда заранее стараются определить сроки выпускных, чтобы не переносить их впоследствии. Многое зависит от того, когда в школах будут закончены проверки экзаменационных работ и завершится подготовка документов об окончании 9-го и 11-го класса. По предварительным данным департамент образования, в следующим году последний резервный день для сдачи экзаменов 9-х классов назначен на 21 июня. Ещё несколько дней заложено на проверку работ. Таким образом, ранее, чем 28 июня, выпускные пройти не смогут.

«Для того, чтобы ребёнок получил документы накануне выпускного, мы вынуждены немного отодвигать дату на конец июня - это общероссийская тенденция, Екатеринбург не является исключением. Выпускные в 9-х и 11-х классах у нас пройдут в срок с 28 июня по 2 июля 2018 года. Более точную дату мы сможем назвать после согласования времени с полицией Екатеринбурга», - заявила Екатерина Сибирцева.

Отмечается, что в 2018 году в Екатеринбурге ожидается около 6,5 тысячи одиннадцатиклассников и 12,5 тысячи девятиклассников.