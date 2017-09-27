Культура 27 сентября 2017, 17:32

В 2018 году выйдут новые эпизоды мультфильма «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов мультсериала «Простоквашино». Продолжительность каждой серии составляет 6,5 минуты.

Как сообщается на сайте ТАСС, новостью о продолжении мультфильма поделился директор киностудии Борис Машковцев на выставке «Мир детства» в Москве. Новые серии выйдут в свет уже в следующем году.

По словам Машковцева, в совершенно новых историях зрители смогут увидеть знакомых с детства дядю Фёдора, Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и даже некоторых новых персонажей.

Напомним, что сразу после назначения Бориса Машковцева новым директором студии, на сайте «Союзмультфльма» появилось интервью, в котором говорилось о дальнейших планах киностудии по раскрутке советских брендов. Уже тогда Борис Машковцев сообщил, что планируется перезапуск проекта «Простоквашино». 

YouTube канал мультиков студии «Союзмультфльм». 

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