В 2018 году выйдут новые эпизоды мультфильма «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов мультсериала «Простоквашино». Продолжительность каждой серии составляет 6,5 минуты.

Как сообщается на сайте ТАСС, новостью о продолжении мультфильма поделился директор киностудии Борис Машковцев на выставке «Мир детства» в Москве. Новые серии выйдут в свет уже в следующем году.

По словам Машковцева, в совершенно новых историях зрители смогут увидеть знакомых с детства дядю Фёдора, Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и даже некоторых новых персонажей.

Напомним, что сразу после назначения Бориса Машковцева новым директором студии, на сайте «Союзмультфльма» появилось интервью, в котором говорилось о дальнейших планах киностудии по раскрутке советских брендов. Уже тогда Борис Машковцев сообщил, что планируется перезапуск проекта «Простоквашино».

YouTube канал мультиков студии «Союзмультфльм».