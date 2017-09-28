Свердловчане смогут разглядеть на вечернем небе Международную космическую станцию

Увидеть МКС можно будет уже сегодня, 28 сентября, около 20:15. Фото: таблица видимости МКС из Екатеринбурга, www.heavens-above.com

Международная космическая станция (МКС) летит близко к Среднему Уралу в конце сентября и первой декаде октября. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- МКС будет видна свердловчанам на вечернем небе в течение 3-4 минут невысоко над горизонтом. Станция пролетает над Уралом с запада на восток. В максимуме блеска она становится ярче всех небесных объектов в это время года за исключением Луны, поэтому её можно будет разглядеть даже невооружённым глазом. В небольшой телескоп можно увидеть солнечные батареи МКС, обычно её принимают за букву "Н" или "Г" на тёмном небе, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: таблица видимости МКС из Екатеринбурга, www.heavens-above.com

Добавим, увидеть МКС можно будет уже сегодня, 28 сентября, около 20:15.