Сегодня стартовали продажи первых "Карт лояльности" "Областной газеты"

Марина Липовецкая, начальник отдела подписки "ОГ", вручает "Карту лояльности" одному из первых покупателей. Фото: Алексей Кунилов.

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В екатеринбургском КОСКе на выставке "Третий возраст" читатели "Областной газеты" приобрели первые "Карты лояльности" "ОГ" с подпиской на социальную расширенную версию на 2018 год. Теперь новоиспечённые подписчики будут получать издание в свой почтовый ящик и пользоваться скидками и бонусами от партнёров газеты.

Обладателями красных карт "ОГ" на выставке стали 10 человек. Один из первых счастливчиков и получателей карты привилегий – многолетняя читательница газеты Надежда Александровна Перминова. Женщина узнала из номера "ОГ" о новом формате подписки и целенаправленно приехала за картой на выставку из города Туринск Свердловской области.

- Я много лет выписываю "Областную газету". Она мне очень нравится. Здесь есть всё: и новости области, и полезные статьи, и вкладки на самые различные темы. Моя любимая "Дом.Сад.Огород". Газета приходит ежедневно, а оплата на год всего 499 рублей, я считаю, очень выгодно быть вашим подписчиком. И сама газета, конечно, очень интересная, - призналась Надежда Александровна нашему корреспонденту.

Завтра в екатеринбургском КОСКе все желающие вновь смогут приобрести "Карты лояльности" "ОГ". Напомним, данный проект – совершенно новый и удобный формат подписки на "Областную газету". Ознакомиться с ним подробнее можно на сайте a.oblgazeta.ru