Переселенцам в Верхотурье предоставили дома с плесенью и насекомыми

Новостройка изначально была возведена с нарушениями: в результате подвальные помещения оказались затоплены, а в квартирах поселилась сырость и плесень. Фото: пресс-служба ОНФ

В Верхотурье продолжают переселять граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако новые дома часто оказываются ничем не лучше предыдущих.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, активисты ОНФ выявили многочисленные проблемы в новом жилье переселенцев. Так, в доме на улице Заводской, 4а, не благоустроена прилегающая территория, ремонта требуют фасад и подъезд. Помимо этого, новостройка изначально была возведена с нарушениями: в результате подвальные помещения оказались затоплены, а в квартирах поселилась сырость и плесень. Беспокоят жителей и многочисленные насекомые, попадающие в вентиляционные шахты, а оттуда — прямиком в комнаты квартир. Бонусом — расшатанные двери, трещины в стенах и потолке, отслаивающаяся краска.

«То, что мы увидели во время мониторинга, приводит в ужас. В затопленном подвале скапливается большое количество насекомых, которые затем попадают в квартиры, где живут семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Мы намерены добиваться устранения всех нарушений», – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева.

Сейчас активисты держат на контроле ход работы по улучшению жилищных условий для переселенцев. Уже частично выполнены благоустройство территории и ремонт подъездов, герметизируются инженерные узлы в подвале, утилизируются жидкие бытовые отходы. В ближайшее время планируется ремонт в квартирах и строительство дренажа.