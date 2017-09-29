Общество 29 сентября 2017, 13:43

В Екатеринбурге эвакуировали "Областную газету" из-за тревожного звонка

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания на Малышева, 101. Фото: Оксана Жилина

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания на Малышева, 101. Фото: Оксана Жилина

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Телефонные террористы
Екатеринбург охватила волна звонков о минировании.



В Екатеринбурге сегодня, 29 сентября, эвакуировали людей из здания на улице Малышева, 101, где располагается в том числе редакция "Областной газеты". 

Причиной послужил тревожный звонок о минировании здания, поступивший в правоохранительные органы. По громкоговорителю всех людей попросили выключить электронные приборы и покинуть помещение до конца рабочего дня. Здание обесточат. На Малышева, 101 дежурят машина МЧС и "Реанимация", приехали сотрудники полиции.

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Областная газета Свердловской области

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