Общество 29 сентября 2017, 16:49

«Уральские авиалинии» принимают пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа»

«Уральские авиалинии» принимают пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа»

«Уральские авиалинии» начали перевозку пассажиров с билетами «Вим-Авиа». Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Сегодня, 29 сентября, компания «Уральские авиалинии» начала перевозку пассажиров с билетами «Вим-Авиа».Перелёт будет возможен при наличии свободных мест до 16 октября текущего года.

Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», туристы с билетами «Вим-Авиа» будут допущены на рейс при наличии совпадения указанного маршрута, с маршрутом авиакомпании.

Отмечается, что клиент с действительным билетом на руках может обратиться в представительство «Уральских авиалиний». Уточнить наличие рейсов можно на сайте и в мобильном приложении.

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